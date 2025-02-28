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Общество

Александр Котов: Депутаты стараются совместно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются псковские полицейские

Конструктивное взаимодействие УМВД России по Псковской области с региональным парламентом и депутатами отметил председатель Собрания Александр Котов, комментируя отчёт о деятельности областного УМВД России за 2024 год, который депутаты заслушали на 42-й сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы стараемся совместно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются наши полицейские. Есть определённые меры поддержки, которые мы ежегодно предусматриваем в региональном бюджете по разным программам повышения безопасности граждан», – отметил председатель областного Собрания.

Среди положительных результатов работы псковских полицейских спикер выделил почти 100-процентную раскрываемость резонансных преступлений и высокий уровень безопасности граждан в общественных местах. Александр Котов выразил озабоченность ростом IT-мошенничества, подчеркнув, что необходимы дополнительные меры для борьбы с этой серьёзной угрозой. Кроме того, спикер не оставил без внимания рост количества аварий на дорогах и числа погибших в ДТП. «Вряд ли здесь ответственность лежит только на органах полиции. Для улучшения дорожной обстановки нам нужна совместная работа законодательного органа, правительства и соответствующих подразделений полиции», – сказал Александр Котов, подчеркнув, что губернатор Михаил Ведерников также обращает на ситуацию самое серьёзное внимание.

Напомним, что депутаты областного Собрания приняли отчёт о результатах деятельности УМВД России по Псковской области в 2024 году к сведению.

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