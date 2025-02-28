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Происшествия

Гараж с автомобилями тушат в Локне

Возгорание гаража с автомобилями произошло на улице Чкалова в Локне, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожар на улице Чкалова в Локне
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают пожарные, они уже вынесли из гаража газовые баллоны и устранили угрозу распространения огня.

Помимо пожарных, на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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