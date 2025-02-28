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Общество

Более 500 заявлений о нарушении присоединения к сетевым подключениям в Псковской области поступило в УФАС в 2024 году

543 заявления о нарушении правил присоединения к газо- и электросетям в Псковской области поступило в прошлом году, что на 67 % больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили на пресс-конференции регионального УФАС России сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

По результатам рассмотрения УФАС России по Псковской области установила 355 нарушений, 345 из которых по присоединению к сетям электроснабжения, а десять – по газораспределительным сетям.

168 заявлениям, 94 и 74 из которых пришлись на газораспределительные сети и электроснабжение, отказали, оставили на рассмотрение или перенаправили по подведомственности в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

«В каждом случае факт нарушения подтвердился», – отметила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь. Так, благодаря вмешательству антимонопольного органа 66 заявителей подключили к сетям: 45 к сетям электроснабжения и 21 к газораспределительным.

«В рамках своих полномочий антимонопольный орган привлекает сетевые организации к административной ответственности в случае нарушений, однако для понуждения сетевых организаций к исполнению обязательств в рамках подключённых договоров гражданам следует обращаться в судебные органы», – заключила Ирина Белоконь.

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