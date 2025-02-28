Врач-иммунолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

12:15, 28 февраля 2025, ПАИ

Врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир начнется сегодня, 28 февраля, в 14:00.

Часто ли псковичи обращаются к иммунологу? Что такое крепкий иммунитет? Можно ли поддержать иммунитет витаминами? Влияют ли на иммунитет питание и вода? Высокая температура при ОРВИ, гриппе и других инфекциях – это показатель хорошего иммунитета или наоборот? Что убивает наш иммунитет?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.