За спасение бабушки министр внутренних дел РФ наградил псковского полицейского и его коллег

12:30, 28 февраля 2025, ПАИ

Полицейские и стажёр спасли жизнь 82-летней бабушке из Пскова, сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об их награждении.

Инспектор мобильного взвода № 1 отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову лейтенант полиции Андрей Иванов, полицейский-водитель младший сержант полиции Никита Смирнов и стажер Анастасия Волкова получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Пионерской в Пскове. Наряд выехал на место происшествия. Прибыв по указанному адресу, сотрудники увидели клубы дыма.

Когда полицейские вошли в помещение, они обнаружили, что над печью горит потолок. В одной из комнат находилась 82-летняя хозяйка дома, которая в силу возраста не могла быстро передвигаться. Сотрудники полиции помогли ей покинуть дом и передали медикам, затем потушили пожар до прибытия специальной службы.

Владимир Колокольцев наградил лейтенанта полиции Андрея Иванова медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Младший сержант полиции Никита Смирнов и стажер Анастасия Волкова удостоены благодарностей министра.