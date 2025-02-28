Три центнера бескостной говядины не пропустили через госграницу в Псковской области
300 килограммов бескостной говядины в вакуумной упаковке не пропустили через госграницу в деревне Долосцы Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз ехал из Белоруссии. Сотрудник ведомства обнаружил отсутствие на товаре маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение груза. Также транспорт, в котором везли говядину, не был оснащён холодильным оборудованием.
Перемещение говядины по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар вернули в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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