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Общество

Квартира в Пскове вошла в тройку самых дорогих на Северо-Западе

Квартира в Пскове вошла в тройку самых дорогих на Северо-Западе, сообщили ПАИ в сервисе по подбору квартир ЦИАН. В рейтинг включена только недвижимость площадью более 200 квадратных метров.

  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН
  • Самая дорогая квартира в Пскове
    Фото: ЦИАН

В топ-3 оказалась псковская квартира в доме № 38/25 на улице Некрасова за 34 млн рублей. Площадь этого жилья – 303,3 квадратных метра. В двухуровневой квартире – две спальни, две гостиных, столовая, библиотека, гардеробная, три санузла, два камина, своя кедровая сауна, спортзал и множество других помещений. Высота потолков варьируется от 3,3 до 7,5 метра. Дом построен в 2007 году.

Специалисты по недвижимости однако отмечают, что «несмотря на габариты, престижный адрес, дизайнерскую отделку, толстые стены и несколько статусных опций (библиотека, два камина, сауна), это жилье не стоит заявленных 34 млн рублей». Риелторы уверены, что верхний предел для такой квартиры – 27,6 млн рублей.

На первом месте в рейтинге самых дорогих апартаментов Северо-Запада оказался Калининград с квартирой за 60 млн, площадь которой 361 кв. метр, на втором – Вологда с недвижимостью за 39,9 млн рублей и площадью 360 кв. метров.

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