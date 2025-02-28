Последствия жёсткой посадки самолёта ликвидировали на учениях в аэропорту Пскова

13:09, 28 февраля 2025, ПАИ

Последствия жёсткой посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 ликвидировали на пожарно-тактических учениях в аэропорту Пскова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

В учениях приняли участие аварийно-спасательная команда аэропорта «Псков», сотрудники МЧС России, Центр медицины катастроф.

Согласно легенде, самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и оказался в луже горящего топлива. На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасали людей, оказывали помощь пострадавшим и тушили пожар 40 человек и восемь единиц спецтехники.

Организаторы учений отметили высокий уровень взаимодействия всех задействованных подразделений.