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Общество

Как уберечь своих детей от вербовщиков: советы омбудсмена

Как уберечь своих детей от украинских вербовщиков, которые подговаривают их к поджогам инфраструктурных объектов России, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 февраля.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

«В последние годы в России участились случаи поджогов объектов энергетики, сооружений связи и других инфраструктурных объектов, а значительную часть этих противоправных действий совершают подростки», – выразила обеспокоенность Наталия Соколова. Она объяснила, что всему виной украинские вербовщики, которые предлагают несовершеннолетним россиянам поджечь или подорвать объект за деньги: «Обычно вербовщики предлагают от десяти до 30 тысяч рублей». По итогу вместо денег подростки получают уголовное наказание по таким статьям, как терроризм, диверсия или госизмена, обычно по ним грозит срок от десяти лет.

Гостья студии настоятельно рекомендует родителям подростков провести с ними беседу: «Найдите время, чтобы поговорить со своими детьми о недопустимости совершения противоправных антигосударственных действий. Даже если вы уверены, что ваш ребенок не вляпается в неприятности, всё равно поговорите с ним».

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