Набираем обороты и не сдаём назад – победитель в номинации «Рекорд» премии «Народное признание»

14:36, 28 февраля 2025, ПАИ

Любая награда вызывает всплеск эмоций, а победа в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» означает, что народ тебе доверяет, сказал председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Спортивная федерация стала лауреатом премии в номинации «Рекорд». «Супруга поддерживала, она тоже занимается этим видом спорта. У меня вся семья, кроме младшей дочки пока, занимается этим видом спорта», – отметил Емцев.

Также руководитель федерации заметил, что победа в номинации «Рекорд» важна для молодой организации. «У нас молодая федерация, ей всего два года. Нам как раз подходит номинация «Рекорд», потому что за это время мы с командой продемонстрировали очень высокие показатели. Набираем обороты и не сдаём назад. Постоянно растём», – резюмировал победитель.

Премия «Народное признание» прошла в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии было десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.