Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом»
Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом», такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на 33-й сессии сегодня, 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
Медалями наградят главного режиссёра Псковского цирка Ирину Михайлову, депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова и фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Ирину Дорожкину.
Кроме того, депутаты приняли решение поощрить благодарственным письмом Псковской городской Думы директора детской музыкальной школы № 4 Елену Иванову.
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