Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом»

Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом», такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на 33-й сессии сегодня, 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Медалями наградят главного режиссёра Псковского цирка Ирину Михайлову, депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова и фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Ирину Дорожкину.

Кроме того, депутаты приняли решение поощрить благодарственным письмом Псковской городской Думы директора детской музыкальной школы № 4 Елену Иванову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 февраля 2025

Региональный директор Псковского филиала ПСБ Андрей Копосов: «Народное признание» помогает оценить свои достижения
28 февраля 2025

Все долги по зарплате ликвидировали в Псковской области – Псковстат
28 февраля 2025

Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» подвели в Пскове
28 февраля 2025

Новые экспонаты появились на выставке «Предметный мир войны» в Псковском музее
28 февраля 2025

Дмитрий Старостин – о премии «Народное признание»: Приятно наблюдать людей с яркими глазами и улыбками
28 февраля 2025

Как поддержать иммунитет весной, посоветовала врач из Пскова
28 февраля 2025

Неправильно есть только правильную еду, уверена иммунолог из Пскова
28 февраля 2025

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове планируют завершить в этом году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...