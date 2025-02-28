Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом»

15:03, 28 февраля 2025, ПАИ

Троих псковичей наградят медалями «За заслуги перед Псковом», такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на 33-й сессии сегодня, 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Медалями наградят главного режиссёра Псковского цирка Ирину Михайлову, депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова и фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Ирину Дорожкину.

Кроме того, депутаты приняли решение поощрить благодарственным письмом Псковской городской Думы директора детской музыкальной школы № 4 Елену Иванову.