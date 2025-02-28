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Политика

Доходы бюджета Пскова увеличили на 3,8 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов внесли депутаты Псковской городской Думы на 33-й сессии сегодня, 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Доходы бюджета Пскова увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.

Депутаты также утвердили отчёт о результатах приватизации муниципального имущества Пскова за 2024 год. Общая сумма поступлений в городской бюджет от приватизации муниципального имущества в прошлом году составила 8,5 миллиона рублей.

Кроме того, депутаты утвердили границы территории, на которой осуществляется ТОС «Кузбасской Дивизии, 10, 12 и 12а», а также внесли изменения в нормативы градостроительного проектирования Пскова и в правила благоустройства санитарного содержания и озеленения города.

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