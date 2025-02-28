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Культура

Выставка Пушкинского заповедника открылась в Москве

Фондовую выставку открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке в Москве сегодня, 28 февраля. Выставка называется «Собранье пестрых глав». Иллюстрации Ю. М. Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Юрий Игнатьев. Из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

В экспозицию вошло 68 акварелей – яркое художественное прочтение разных глав романа в стихах, рассказали в Пушкинском заповеднике.

Коллекция работ выдающегося русского и советского графика и книжного иллюстратора Юрия Игнатьева не только одна из самых интересных в собрании «Михайловского», но и одна из самых востребованных, отметили в музее.

«Иллюстрации к «Онегину» и другим произведениям А. С. Пушкина музейщики «Михайловского» часто, иногда до трёх раз в течение одного года, и всегда с большим успехом показывают в разных регионах страны. Так, с творчеством этого мастера музей уже знакомил не только столичных зрителей, но и жителей и гостей Псковской (Пушкинские Горы, Опочка, Псков, Великие Луки), Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Рязанской, Тверской и других областей», – отметили сотрудники музея.

Творчество Юрия Игнатьева отличает особое изящество, заметили в музее.

«Некий художественный артистизм, особая «пушкинская» лёгкость, великолепное чувство стиля и – что непереоценимо важно – внимание к деталям, даже, казалось бы, второстепенным, и точность в изображении той или иной эпохи», – особо подчеркнули в «Михайловском».

Выставка «Собранье пестрых глав». Иллюстрации Ю. М. Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фондов Пушкинского заповедника» будет работать в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве до 2 апреля. В «Михайловском» отметили, что открыта она в преддверии 200-летия со времени выхода из печати первой главы пушкинского романа и 200-летия же со времени работы поэта над центральными его главами.

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