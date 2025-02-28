Это человеческая ответственность: депутаты гордумы – о награждении медалью «За заслуги перед Псковом»

15:30, 28 февраля 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы прокомментировали ПАИ итоги голосования за кандидатов, которые были предложены для награждения медалями «За заслуги перед Псковом». По итогам тайного голосования, которое прошло на 33-й сессии гордумы сегодня, 28 февраля, всем трём кандидатам будет вручена награда.

«Фельдшера скорой помощи Ирину Дорожкину, которая 39 лет спасает жизни людей, отлично знают псковичи. Руководителя коллектива циркового искусства Ирину Михайлову знают даже за пределами города, куда она выезжает со своими воспитанниками. А Григорий Стороненков – наш коллега, депутат, на которого мы все равняемся. Он скромный человек, но всегда добивается намеченных целей», – сказала депутат Марина Борисенкова.

Также она отметила, что эта награда требует человеческой ответственности.

«В нашей команде есть такой человек, на которого я равняюсь третий созыв, – подчеркнула депутат Ольга Фёдорова. – Спасибо Григорию Ивановичу за его человеческие и личностные качества, за его работу в округе».

Напомним, вручение наград состоится по традиции в июле на праздновании Дней города Пскова.