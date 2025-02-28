Более 50 массовых мероприятий пройдёт в Псковской области в выходные

16:31, 28 февраля 2025, ПАИ

Полицейские обеспечат охрану общественного порядка в Псковской области во время массовых мероприятий в эти выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

В субботу, 1 марта, в регионе запланировано проведение 23 массовых мероприятий. В частности, состоятся траурные митинги и памятные мероприятия, посвящённых подвигу десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мероприятия пройдут возле монумента «Купол» в Псковском районе и на кладбище «Орлецы».

А в воскресенье, 2 марта, в Псковской области запланировано проведение 33 массовых мероприятий. Масленичные гуляния состоятся в Пскове, Великих Луках, Дно, Дедовичах, Псковском районе и других муниципалитетах региона.

В обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности будут задействованы сотрудники МВД. Помощь и содействие в обеспечении правопорядка коллегам окажут сотрудники Росгвардии, представители народной дружины, работники частных охранных организаций и представители АНО «Дружина», уточнили в пресс-службе.