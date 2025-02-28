Анастасия Иванова: Полностью исключить возможность возвращения иностранных брендов нецелесообразно

17:36, 28 февраля 2025, ПАИ

При возвращении иностранных брендов на российский рынок необходимо учитывать интересы своих собственных производителей, отметила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

По словам эксперта, необходимо обратить внимание на то, что собственный рынок не покрывает полностью потребность в тех товарах и продуктах, которые могут вернуться на рынок.

«Именно поэтому полностью исключить возможность возвращения брендов считаю нецелесообразным. Необходимо разработать меры, которые помогут защитить интересы локальных предприятий и сохранить конкурентоспособность продукции российского производства», – отметила Анастасия Иванова.

Так, по словам руководителя центра «Мой бизнес», необходимо введение высоких таможенных пошлин на импортные товары, квоты на импорт, государственная поддержка локального производства, программа импортозамещения, антидемпинговые меры, мониторинг цен, жёсткие требования сертификации, привилегии для российских стандартов, а также фокус на экспорт.