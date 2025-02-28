Ирина Иванова: Профсоюз – это команда

17:32, 28 февраля 2025, ПАИ

Как взаимодействуют отраслевые профсоюзы между собой, что является главным в их работе, какие планы на следующие пять лет и кого их сотрудники видят на посту председателя облсовпрофа на грядущую пятилетку и почему? На все эти вопросы ответила председатель Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России Ирина Иванова.

– Ирина Александровна, свой пост вы занимаете уже пять лет. Можете подвести предварительные итоги пятилетки, рассказать о свершениях?

– Прошедшие годы – новый этап моей профсоюзной работы. В активной профсоюзной деятельности я с 2018 года, когда начинала председателем профсоюзной организации Псковского филиала «Почты России». А с 2020 года работаю председателем Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России. В нашу отрасль входят такие крупные работодатели, как «Почта России», РТРС, «Ростелеком», Псковская ГТС. Отмечу, что сотрудники организаций отрасли связи стали больше доверять профсоюзам. Они знают, что их не обманут и окажут всестороннюю поддержку и помощь.

– Помощь – дело командное. Известно, что отраслевые профсоюзы не существуют отдельно друг от друга. Как налажено взаимодействие между ними?

– Общая совместная работа идёт хорошо. Каждый из нас, председателей, готов поделиться собственным опытом и наработками в организации мероприятий, направленных на выполнение общей уставной задачи – благосостояния и стабильности работы сотрудников псковских организаций, в которых действует профсоюз.

Благодаря поддержке членов профсоюза работников связи со стороны областного совета профсоюзов наш отраслевой профсоюз за эти годы показал стабильную работу: сохранил и увеличил численность, проводятся мероприятия, направленные на поддержку и стабильную работу сотрудников организаций, входящих в состав профсоюза связи.

– На грядущей отчётно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюзов, которая запланирована на июнь, должны состояться выборы руководителя профобъединения. Кого вы и ваши коллеги видят кандидатом на эту должность?

– Я считаю лучшим кандидатом действующего председателя облсовпрофа Игоря Иванова. Свою деятельность я начала в один год с его избранием на должность председателя. И все эти годы я видела неизменную поддержку и помощь со стороны регионального лидера совета профсоюзов. Думаю, без них было бы сложнее разобраться в уставных принципах построения работы областной организации. Игорь Олегович не раз подчеркивал, что в нашей работе главное – это люди. И я полностью это поддерживаю. Не считаясь с личным временем, ты всегда находишься на связи со своими коллегами и членами профсоюза.

Поэтому сейчас, в период отчётно-выборной кампании среди членов профсоюза отрасли связи, нет сомнений, кого они выберут очередным лидером областного совета профсоюзов: это, конечно, Игорь Иванов. И в наших планах работы на последующие пять лет – дальнейшее эффективное взаимодействие. Я точно знаю, что он поддержит всякое мероприятие, которое будет направлено на развитие профсоюза и его членов.