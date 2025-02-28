Уклоняющийся от алиментов 41-летний пскович прятался в шкафу от приставов

19:11, 28 февраля 2025, ПАИ

41-летний пскович накопил задолженность по алиментным платежам. От встреч с судебными приставами мужчина всячески уклонялся, на явки не приходил. Судебные приставы прибыли по адресу проживания должника, где их встретила его мать, рассказали ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мать должника сообщила, что сына дома нет. Мужчина спрятался от сотрудников органа принудительного исполнения в шкафу.

Должностным лицом был составлен протокол о привлечении неплательщика к административной ответственности, который передан для рассмотрения в суд. Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ. После отбывания наказания псковичу всё равно предстоит исполнять свои алиментные обязательства.

Ранее сообщалось, что псковичка пришла в ресторан в куртке, а ушла в шубе.