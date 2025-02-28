Уклоняющийся от алиментов 41-летний пскович прятался в шкафу от приставов
41-летний пскович накопил задолженность по алиментным платежам. От встреч с судебными приставами мужчина всячески уклонялся, на явки не приходил. Судебные приставы прибыли по адресу проживания должника, где их встретила его мать, рассказали ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мать должника сообщила, что сына дома нет. Мужчина спрятался от сотрудников органа принудительного исполнения в шкафу.
Должностным лицом был составлен протокол о привлечении неплательщика к административной ответственности, который передан для рассмотрения в суд. Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ. После отбывания наказания псковичу всё равно предстоит исполнять свои алиментные обязательства.
Ранее сообщалось, что псковичка пришла в ресторан в куртке, а ушла в шубе.
Концерт для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса прозвучит на Фестивале русской музыки
Врачи Дедовичской районной больницы провели выездную диспансеризацию в ФАПе деревни Крутец