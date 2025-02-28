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Общество

Память героев 6-й роты почтили в Жижице в Куньинском районе

В пятницу, 28 февраля, на братском захоронении деревни Жижица, а затем на могиле Дмитрия Григорьева в деревне Хмелево прошли торжественные митинги. В них приняли участие глава района Олег Лебедев, его заместитель Олеся Наделко, глава волости Николай Балмышев, работники культуры и местные жители. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Фото здесь и далее: районная газета «Пламя»

«Девяносто десантников, преимущественно молодые мальчишки, несколько тысяч отъявленных головорезов, боевиков Хаттаба и Басаева, и несданная высота – 25 лет назад, 1 марта 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ шагнула в бессмертие. Среди ребят, проявивших в этой смертельной схватке беспримерное мужество, несгибаемую волю, храбрость и самоотверженность, был наш земляк – Герой России Дмитрий Григорьев», – пишет газета.

В рамках памятных мероприятий также прошла встреча юнармейских отрядов из Жижицкой и Новосокольнической школ, которые носят имя Героя России Дмитрия Викторовича Григорьева. Юнармейцы из Новосокольников представили письма и личные вещи героя, хранящиеся в музее школы, где он учился.

Самим митингом встреча юнармейцев не закончилась, после возложения венков и цветов ребята отправились в Жижицкую школу, где совместно посмотрели небольшой фильм о Дмитрии, снятый сотрудниками местного ДК, и пообщались во время совместного обеда.

Ранее сообщалось, что память десантников 6-й роты почтили у мемориала в Выбутах.

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