Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 81-й годовщиной со дня освобождения

22:18, 28 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 81-й годовщиной со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы чтим память павших в годы Великой Отечественной войны, выражаем благодарность всем, кто на фронте и в тылу приближал Победу, кто подарил нам свободу и мир ценою жизни. В их числе Александр Герман, легендарный комбриг 3-й Ленинградской партизанской бригады», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Герой погиб 6 сентября 1943 года на Новоржевской земле, у деревни Житница. Через несколько дней о его подвиге узнала из партизанской газеты «За советскую Родину» вся страна.

«Герои не умирают. Боевые подвиги во имя Родины делают бессмертными их имена», – написал комиссар партизанского отряда Иван К.

«Так и случилось. Память об Александре Германе живёт более 80 лет. Её бережно хранят жители, передают из поколения в поколение историю подвига героя. В Новоржеве его имя носит и одна из центральных улиц города», – добавил Михаил Ведерников.