В преддверии Дня памяти воинов-десантников 6-й роты Михаил Ведерников встретился с родными погибших героев

23:09, 28 февраля 2025, ПАИ

В преддверии Дня памяти воинов-десантников 6-й роты губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с родными погибших героев. Об этом ПАИ глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Для нас важно не только сохранять память о прошлом, но и заботиться о настоящем, о тех, кто рядом с нами. Поэтому мы поддерживаем и всегда будем помогать семьям наших героев. Все обращения уже в работе. Вопросы из нашей области будут решены, по другим регионам – свяжусь с коллегами-губернаторами. Мы – одна семья. И мы своих не бросаем!» – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что мероприятие, посвящённое 25-й годовщине подвига десантников 6-й роты, прошло у мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты в Псковском районе сегодня, 28 февраля.