Приуроченные ко дню памяти Валентина Курбатова мероприятия пройдут в областной библиотеке

23:21, 28 февраля 2025, ПАИ

Мероприятия, приуроченные ко дню памяти Валентина Курбатова, пройдут в областной библиотеке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В среду, 5 марта, все желающие приглашаются на сборную экскурсию по кабинету Курбатова в областной библиотеке. Гости мемориального пространства узнают о пути псковского кудесника в литературу, о его друзьях и книгах, услышат истории времен юности Курбатова. Желающим принять участие в мероприятии необходимо сообщить по e-mail kabinetkurbatova@pskovlib.ru (количество мест ограничено).

6 марта в 15:00 в актовом зале областной библиотеки состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Давайте говорить о вечности» Влады Сегаль, студентки третьего курса Псковского областного колледжа искусств специальности, обучающейся на направлении «социально-культурная деятельность». Необходима регистрация, количество мест ограничено.

В 16:00 в региональном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (каб. 204, 2-й этаж) пройдёт просветительская беседа «Курбатов: жизнь веры» с отцом Евгением, настоятелем храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы, прихожанином и другом которого был Валентин Яковлевич.

6 марта в 16:30 в кабинете Курбатова (1-й этаж) состоится открытие выставки художественных работ Екатерины Васильевой «Мир счастливого воображения». Дизайнер-иллюстратор из Пскова – давний друг областной библиотеки, даритель и участница посвящённых псковскому писателю мероприятий. На выставке «Мир счастливого воображения», название которой дали слова Валентина Курбатова, можно будет увидеть портреты критика, работы о Пскове и Пушкине, иллюстрации к стихам и многое другое. Партнёром мероприятия выступает туроператор Global Travel.

6 марта на электронных ресурсах и в социальных сетях областной библиотеки стартует региональная просветительская онлайн-игра «Дорогами Курбатова». В течение года кабинет Курбатова будет публиковать посвящённые русскому Златоусту задания в рамках игры для учащихся 1–9-х классов общеобразовательных учреждений Псковской области.