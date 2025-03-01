Подвиг 6-й роты вспоминают сегодня в Псковской области
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.
1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.
90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей. В честь этой даты в регионе состоятся траурные мероприятия.
Более 3,5 тысячи жителей Псковской области получат юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы
Заседание оргкомитета «Победа» под председательством псковского губернатора состоялось в правительстве региона
Приуроченные ко дню памяти Валентина Курбатова мероприятия пройдут в областной библиотеке
В преддверии Дня памяти воинов-десантников 6-й роты Михаил Ведерников встретился с родными погибших героев
Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 81-й годовщиной со дня освобождения