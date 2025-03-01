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Происшествия

Туристы спасли заблудившуюся женщину в лесу Невельского района

Туристы спасли заблудившуюся женщину в лесу в Невельском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Туристы спасли заблудившуюся женщину в лесу в Невельском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Туристы пребывали на базе отдыха в деревне Опухлики. В лесу возле неё они услышали лай собак. Отправившись на звук, они обнаружили лежащую на земле женщину с двумя псами. Оказалось, что это 63-летняя жительница деревни Петрово.

По словам пострадавшей, она отправилась в лес на поиски своей сбежавшей собаки, однако внятно объяснить, как оказалась в этом месте, не смогла. Сколько времени она провела в лесу, женщина также не помнит. На момент обнаружения она была пьяна.

Туристы оказали женщине первую помощь на месте. Несмотря на предложение госпитализации от медиков, она отказалась от помощи. Сотрудники полиции доставили её домой в деревню Петрово.

Спасатели призывают жителей быть осторожными при посещении лесов, особенно в зимний период, и рекомендуют сообщать о своих планах родственникам или соседям.

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