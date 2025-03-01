Память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол» в Черёхе

11:51, 01 марта 2025, ПАИ

Памятное мероприятие, посвящённое 25-й годовщине подвига воинов-десантников 6-й роты, прошло у мемориала «Купол» в Черёхе сегодня, 1 марта, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава республики Алтай Андрей Турчак, депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов, врио командующего Воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, командующий военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио командира 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова и Кутузова дивизии гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.

Адрес от президента России Владимира Путина зачитал заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский.

Собравшиеся почтили память погибших десантников минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Инфографику о ходе боя смотрите здесь.