Владимир Путин: Беспримерная отвага и мужество 6-й роты навечно останутся в героической летописи Родины

11:59, 01 марта 2025, ПАИ

Беспримерная отвага и мужество псковских десантников навечно останутся в героической летописи Родины, отметил президент России Владимир Путин в своём обращении к участникам памятных мероприятий, посвященных 25-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты. Текст на памятном мероприятии в Черёхе у монумента «Купол» зачитал заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Вадим Потомский.

Солдаты и офицеры этой легендарной роты служили Отечеству в трудное и драматичное время, когда международный терроризм развязал против России несправедливую войну, подчеркнул глава государства.

«Речь, без преувеличения, шла о судьбе России, ее независимости и территориальной целостности. Защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и, несмотря на численное превосходство врага, не щадя себя, своих жизней, с честью выполнили свой долг. Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи Родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей. В наших сердцах», – отметил Владимир Путин.

Традиции преданного, беззаветного служения Отчизне, заложенные отцами, дедами и прадедами, достойно продолжают бойцы в ходе специальной военной операции, защищая свободу и суверенитет России, заключил президент.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Инфографику о ходе боя смотрите здесь.