95-летие отмечает газета «Псковская провинция»

13:24, 01 марта 2025, ПАИ

95 лет с момента начала выпуска отмечает газета «Псковская провинция». В самом начале пути газета называлась «Псковский колхозник». На новую газету, тогда окружную, возлагалась задача «организовать и руководить печатными газетами в районах».

После освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков издание возобновило работу, став органом печати Псковского районного комитета ВКП (б) (а после 1952 года - КПСС) и районного Совета депутатов трудящихся, в муниципальном архиве сохранились первые контрольные экземпляры газет за 1948 год. Послевоенный тираж составлял три тысячи.

Позже газета изменила и название, и статус - 1 мая 1962 года вышел первый номер межрайонной газеты «Ленинская Искра». Это уже было издание обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся для районов Псковского территориального производственного колхозно-совхозного управления, в который, помимо Псковского, входили Печорский и Карамышевский районы. А через три года газета вновь вернулась к статусу районной.

Именно в «Ленинской Искре» находил применение своим литературным наклонностям известный литературовед и прозаик, член Союза писателей России Валентин Курбатов, работавший в газете корректором. В начале 1960-х стихи поэта Александра Яхонтова готовил для публикации заведующий древлехранилищем Псковского музея-заповедника Леонид Творогов. В разные годы с газетой сотрудничали многие псковские поэты и писатели.

2 августа 1991 года «Ленинская Искра» прекратила свое существование. Вместо нее начала выходить «Крестьянская Жизнь» – в прежних объеме и формате. Учредителями издания выступили Псковский районный Совет народных депутатов, управление печати и массовой информации Псковского областного Совета народных депутатов и коллектив редакции. В таком виде газета прожила еще 11 лет.

С июня 2002 года газета выходит под названием «Псковская провинция». Уже несколько лет издание является еженедельником и распространяется на территории Псковской области тиражом более восьми тысяч экземпляров.