225 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе

14:03, 01 марта 2025, ПАИ

225 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале. Глава региона опубликовал видео рабочего совещания с директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым и подрядчиками.

На данный момент строительная готовность объекта – 62 %.

Полностью выполнено устройство защиты экрана основного технологического сооружения полигона – карты складирования отходов. Сейчас ведётся обсыпка защитным слоем песка и гравия, подчеркнул глава региона.

«Обсудили вопросы подготовки документов для захода в федеральную экспертизу. Есть сложности с корректировкой проекта, подрядчику необходимо оперативно устранить замечания к сметам», – сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, что проект реализуется во взаимодействии с Минприроды России и ППК «РЭО». Работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».