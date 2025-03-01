225 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе
225 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале. Глава региона опубликовал видео рабочего совещания с директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым и подрядчиками.
На данный момент строительная готовность объекта – 62 %.
Полностью выполнено устройство защиты экрана основного технологического сооружения полигона – карты складирования отходов. Сейчас ведётся обсыпка защитным слоем песка и гравия, подчеркнул глава региона.
«Обсудили вопросы подготовки документов для захода в федеральную экспертизу. Есть сложности с корректировкой проекта, подрядчику необходимо оперативно устранить замечания к сметам», – сообщил Михаил Ведерников.
Напомним, что проект реализуется во взаимодействии с Минприроды России и ППК «РЭО». Работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».
В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН – Михаил Ведерников
С компанией «Экогрупп» в Псковской области подписаны соглашения об обращении с ТКО на десять лет