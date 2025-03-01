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Общество

В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН – Михаил Ведерников

Рабочую встречу с начальником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктором Леоновым провёл губернатор Михаил Ведерников. Они обсудили взаимодействие исполнительных органов и органов местного самоуправления с пенитенциарным ведомством, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Виктором Леоновым. Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Виктор Леонов рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед территориальным органом, о функционировании и развитии сети исправительных центров, а также о трудоустройстве осуждённых.

В рамках встречи глава региона и руководитель ведомства обсудили и вопросы развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы.

«В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН, успешно реализуются совместные проекты ресоциализации и трудовой адаптации граждан. Эта работа будет продолжена», – отметил Михаил Ведерников.

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