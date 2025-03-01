В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН – Михаил Ведерников

14:58, 01 марта 2025, ПАИ

Рабочую встречу с начальником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктором Леоновым провёл губернатор Михаил Ведерников. Они обсудили взаимодействие исполнительных органов и органов местного самоуправления с пенитенциарным ведомством, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Виктор Леонов рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед территориальным органом, о функционировании и развитии сети исправительных центров, а также о трудоустройстве осуждённых.

В рамках встречи глава региона и руководитель ведомства обсудили и вопросы развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы.

«В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН, успешно реализуются совместные проекты ресоциализации и трудовой адаптации граждан. Эта работа будет продолжена», – отметил Михаил Ведерников.