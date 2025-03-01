До –2 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

16:27, 01 марта 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В большинстве районов пройдёт мокрый снег ночью, а днём – снег с дождём. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от –2 до +3 градусов, а днём – от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.