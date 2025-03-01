До –2 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
В большинстве районов пройдёт мокрый снег ночью, а днём – снег с дождём. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду.
Температура воздуха в области ночью составит от –2 до +3 градусов, а днём – от +1 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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