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Общество

До –2 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

Облачная погода ожидается в Псковской области 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

В большинстве районов пройдёт мокрый снег ночью, а днём – снег с дождём. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от –2 до +3 градусов, а днём – от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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