Псковские поисковики участвуют в слете поисковых отрядов в Коми

19:39, 01 марта 2025, ПАИ

Поисковики областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» участвуют в Слете поисковых отрядов Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре. Об этом ПАИ сообщили в отряде.

Псковскую область на слете представляют Юлия Железко из поискового отряда «Грифон» Новосокольнического района и Юлия Егорова из поискового отряда «Журавли» Дедовического района под руководством Елизаветы Стрелковой.

Перед 200 юными поисковиками на открытии выступил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

«Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что работа поисковых движений сегодня исключительно важна и для государства, и для общества, и главное, для патриотического воспитания подрастающего поколения. Именно вы решаете самую важную задачу – восстанавливаете из безвестности имена и судьбы погибших бойцов. Я вам желаю успехов, удачи в вашей сложной, но нужной для нашей страны работе», - обратился к участникам Александр Гуцан.