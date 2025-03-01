Труп мужчины обнаружили у обочины в Локнянском районе

20:18, 01 марта 2025, ПАИ

Тело мужчины со следами повреждения от дорожно-транспортного происшествия обнаружили у обочины дороги в Локнянском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчина мог выпрыгнуть из проезжающего автомобиля.

На месте работают сотрудники полиции, эксперты-криминалисты, бригада скорой помощи, пожарное подразделение и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.