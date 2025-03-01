Труп мужчины обнаружили у обочины в Локнянском районе
Тело мужчины со следами повреждения от дорожно-транспортного происшествия обнаружили у обочины дороги в Локнянском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, мужчина мог выпрыгнуть из проезжающего автомобиля.
На месте работают сотрудники полиции, эксперты-криминалисты, бригада скорой помощи, пожарное подразделение и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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