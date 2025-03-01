Ежегодный фестиваль бокса прошел при паломническом центре Псково-Печерского монастыря

21:38, 01 марта 2025, ПАИ

IV ежегодный фестиваль бокса прошел в спортзале православной спортивной дружины в честь святого благоверного князя Довмонта-Тимофея при Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

С приветственным словом к участникам обратился духовник «Дружины Довмонта» и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии настоятель храма великомученицы Варвары города Печоры иерей Димитрий Головнёв.

В турнире приняли участие 80 спортсменов из спортивных клубов СК «Xpress» Пскова, СК «Новгородский боксерский клуб» город Панковка Новгородской области, СК «Ринг» Пскова.

Печорские клубы выступали под едиными знамёнами «Дружины Довмонта» в составе СПК «Патриот», СК «Витязь», ВПК «Рубеж».

Спортсмены соревновались в личном и общекомандном зачёте.

Командный зачёт 2025 года: «Дружина Довмонта» город Печоры, СК «Xpress.club» город Псков, СК «Новгородский боксерский клуб» город Панковка Новгородской области.

Среди спортсменов «Дружины Довмонта» победителями стали Артем Христовский, Лев Грищук, Денис Афанасьев, Иван Колесник, Даниил Борский, Ибрагим Акберов, Ярослав Ильиных, Юрий Мазур, Андрей Сердюков, Семен Тимофеев, Виталий Сердюков, Максим Гончаров, Вениамин Гириев, Вадим Кольцов, Даниил Жумакин, Расул Акберов, Николай Кутырев.

В номинации «Лучший юный спортсмен 2025 года» победил Артем Христовский.

В номинации «Лучший бой турнира» была отмечена пара №33: Орлов Тимофей («Дружина Довмонта») vs Кемстач Илья (СК «Новгородский боксерский клуб» город Панковка Новгородской области).