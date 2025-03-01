95-летие отмечает газета «Пушкинский край»

21:57, 01 марта 2025, ПАИ

95 лет с момента начала выпуска отмечает газета «Пушкинский край». В самом начале пути газета называлась «Пушкинский колхозник».

На страницах районки – судьбы не одного поколения жителей Пушкиногорского района. Здесь – спортивные мероприятия и важные события из жизни района, репортажи, интервью. Корреспондент «Пушкинского края» Юрий Иванов, отдавший служению районной газете почти 50 лет, назвал газету «Летописец и вестник событий».

«Когда держишь в руках подшивки газет за прошлые годы, осознаешь, сколько труда вложено, чтобы газета дошла до читателя. А еще понимаешь, сколько всего масштабного и интересного происходило тогда... И сколько здесь человеческих имен.... А сегодня - это уже история! Наша с вами история!» – отметили в газете.

Первый номер газеты вышел 1 марта 1930 года, тогда газета называлась «Пушкинский колхозник"». В 1930 году в 24-ом номере «Пушкинского колхозника» вышла первая литературная страница «Молодые дни». В феврале 1935 года вышла первая пушкинская страница «К нему не зарастёт народная тропа», 7 июня этого же года – полный номер был посвящён Александру Пушкину.

В июне 1941 года Пушкиногорский район был оккупирован и издание «Пушкинского колхозника» прекратилось более чем на три года. Издание газеты возобновилось 4 сентября 1944 года. Тираж возобновлённой газеты был полторы тысячи экземпляров, периодичность выхода – два раза в неделю.

С 1963 по 1967 год газета вновь не выходила, это было связано с реорганизацией районов, и пушкиногорцы получали новоржевскую газету «Знамя труда». В июне 1967 года вновь образовали Пушкиногорский район, и началось издание газеты, название которой заменили на «Пушкинский край».