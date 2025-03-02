Что нельзя и что можно делать в Прощёное воскресенье

09:33, 02 марта 2025, ПАИ

2 марта православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Праздник предшествует началу Великого поста и завершает Масленую неделю.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Сообразно с этим евангельским чтением христиане имеют обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид, чтобы начать семинедельный Великий пост с чистой душой.

Откуда взялась традиция просить прощения в этот день

Согласно традиции ещё египетского монашества, на время Великого поста иноки удалялись в безлюдные пустынные места. Там они сосредоточено и напряжённо молились, постились, каялись, чтобы очиститься внутренне и достойно приготовления к Пасхе. И перед тем как удалиться в пустыню, братия собирались для совместного богослужения. В этот день испрашивали друг у друга прощения, забывали накопившиеся обиды, заручались благословением. Эта традиция была связана с заповедью Христа о прощении ближним их прегрешений, хранении мира, любви. Но была и мирская причина: уходя в полудикие края, братья подвергали свои жизни потенциальной опасности, многие не знали, вернутся ли они к Пасхе и даже вернутся ли вообще.

Что нельзя делать в Прощёное воскресенье

В этот день запрещено делать уборку в квартире, а также любую другую работу по дому.

В Прощёное воскресенье нельзя есть мясо и пить алкоголь.

Разрешены любые молочные продукты, яйца, сыр.

Запрещено ругаться и ссориться.

Не рекомендуется планировать венчание в этот день.

Что можно делать в Прощёное воскресенье

Обязательно посетить богослужение.

Попросить прощения у близких и знакомых, простить все обиды.

Принято в последний раз печь блины и собираться семьёй за столом.

Принято подавать милостыню и делать другие добрые дела.

Можно устроить банный день.