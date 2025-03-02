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Общество

Часть улицы Некрасова в Пскове закроют для автомобилей до 14 марта

С 3 по 14 марта с 9:00 до 22:00 в Пскове будет закрыта для движения одна полоса движения на улице Некрасова в районе её пересечения с улицей Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 4 по 8 марта с 9:00 до 22:00 закроется участок улицы Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Некрасова.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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