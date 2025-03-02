124 километра по болотам и лесам: животных и птиц подсчитали в Полистовском заповеднике
В Полистовском заповеднике, расположенном в Бежаницком и Локнянском районах, состоялись зимние маршрутные учёты. Этот вид исследования ежегодно позволяет оценивать численность крупных и средних млекопитающих и тетеревиных птиц, активных в зимнее время года, рассказали ПАИ в пресс-службе заповедника.
Исследователи прошли 13 учётных маршрутов, общая протяжённость которых составила 124,8 км: 9,9 км – лес, 12,9 км – поле, 102 км – болото.
В этом году удалось обнаружить следы восьми видов млекопитающих: горностая, белки, хоря, куницы, зайца-беляка, лисицы, волка и лося. Тройка зверей-лидеров выглядит так: заяц-беляк – 239 особей, белка – 98 особей, лось – 39 особей.
Участники учётов также встретили белую куропатку, тетерева и глухаря. Предварительные результаты свидетельствуют об их стабильном количестве, сопоставимом с результатами прошлых лет.
Победители в номинации «Инициатива»: Мы верили, что нашу работу отметят «Народным признанием»
124 километра по болотам и лесам: животных и птиц подсчитали в Полистовском заповеднике
Нескольких мигрантов выдворят из России по итогам проверок на стройках Псковской области
«Тихая библиотека» и детсад на пару часов: какой отдых предлагают семьям участников СВО в Псковской области