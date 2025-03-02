124 километра по болотам и лесам: животных и птиц подсчитали в Полистовском заповеднике

12:02, 02 марта 2025, ПАИ

В Полистовском заповеднике, расположенном в Бежаницком и Локнянском районах, состоялись зимние маршрутные учёты. Этот вид исследования ежегодно позволяет оценивать численность крупных и средних млекопитающих и тетеревиных птиц, активных в зимнее время года, рассказали ПАИ в пресс-службе заповедника.

Исследователи прошли 13 учётных маршрутов, общая протяжённость которых составила 124,8 км: 9,9 км – лес, 12,9 км – поле, 102 км – болото.

В этом году удалось обнаружить следы восьми видов млекопитающих: горностая, белки, хоря, куницы, зайца-беляка, лисицы, волка и лося. Тройка зверей-лидеров выглядит так: заяц-беляк – 239 особей, белка – 98 особей, лось – 39 особей.

Участники учётов также встретили белую куропатку, тетерева и глухаря. Предварительные результаты свидетельствуют об их стабильном количестве, сопоставимом с результатами прошлых лет.