Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

124 километра по болотам и лесам: животных и птиц подсчитали в Полистовском заповеднике

В Полистовском заповеднике, расположенном в Бежаницком и Локнянском районах, состоялись зимние маршрутные учёты. Этот вид исследования ежегодно позволяет оценивать численность крупных и средних млекопитающих и тетеревиных птиц, активных в зимнее время года, рассказали ПАИ в пресс-службе заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

Исследователи прошли 13 учётных маршрутов, общая протяжённость которых составила 124,8 км: 9,9 км – лес, 12,9 км – поле, 102 км – болото.

В этом году удалось обнаружить следы восьми видов млекопитающих: горностая, белки, хоря, куницы, зайца-беляка, лисицы, волка и лося. Тройка зверей-лидеров выглядит так: заяц-беляк – 239 особей, белка – 98 особей, лось – 39 особей.

Фото: Полистовский заповедник

Участники учётов также встретили белую куропатку, тетерева и глухаря. Предварительные результаты свидетельствуют об их стабильном количестве, сопоставимом с результатами прошлых лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 марта 2025

Победители в номинации «Инициатива»: Мы верили, что нашу работу отметят «Народным признанием»
02 марта 2025

С Прощёным воскресеньем поздравила псковичей сенатор СФ Наталья Мельникова
02 марта 2025

Масленица-1981: как псковичи провожали зиму 44 года назад
02 марта 2025

124 километра по болотам и лесам: животных и птиц подсчитали в Полистовском заповеднике
02 марта 2025

Нескольких мигрантов выдворят из России по итогам проверок на стройках Псковской области
02 марта 2025

«Тихая библиотека» и детсад на пару часов: какой отдых предлагают семьям участников СВО в Псковской области
02 марта 2025

Инфографика: цифры церемонии вручения премии «Народное признание – 2024»
02 марта 2025

Куда сходить на Масленицу в Пскове и Изборске: ярмарка, сказки, блины и чай из аквариума

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...