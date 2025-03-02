«Тихая библиотека» и детсад на пару часов: какой отдых предлагают семьям участников СВО в Псковской области

11:18, 02 марта 2025, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области получил в подарок книги и игрушки. Книжный фонд библиотеки собирался со всего региона, но большая его часть сформировалась из книг, которые передали сенатор от Псковской области Наталья Мельникова и начальник управления делами правительства Псковской области Ксения Александрова. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.

«Дети выросли, и осталось очень много современных книг, развивающих игр, просто новых замечательных игрушек, которые им уже стали неинтересны. И мы семьёй подумали, что было бы замечательно передать их в надёжные руки, потому что в игры должны играть, а книги – читать. Очень надеемся, что они принесут пользу и радость детям, которые с родителями будут посещать фонд, а для нас это маленький вклад в поддержку семей наших замечательных защитников», – сказала Ксения Александрова.

В ресурсном центре фонда для участников и ветеранов СВО есть место, которое условно называется «тихая библиотека». Здесь можно отдохнуть, организовать встречу с боевыми товарищами или наедине побеседовать со своим социальным координатором.

Также в филиале фонда действует несколько детских игровых комнат. Они предназначены для детей из семей ветеранов СВО. В случае необходимости мама может оставить ребёнка под присмотром волонтёров, чтобы отлучиться по делам. Для этого заранее нужно оставить заявку в филиале фонда. Дети не останутся без внимания, а благодаря игрушкам и детским книгам волонтёры организуют для малышей интересный досуг.