Фотоконкурс «Открытый взгляд» объявила полиция Псковской области

17:46, 02 марта 2025, ПАИ

Фотоконкурс «Открытый взгляд» проводит полиция Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Фотоконкурс проводится в семи номинациях. Одна из них — «Полиция глазами общества». В эту номинацию можно отправлять фотоработы о деятельности МВД России. К участию приглашаются фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители, которые не работают в системе МВД.

Конкурсные работы и заявки можно отправлять до 15 марта в культурный центр УМВД России по Псковской области на почту: mvd60@mvd.gov.ru.

К заявке нужно приложить фотоработы в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством. Размер изображения должен быть не меньше 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество — 300 dpi, цветовое пространство — RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль. Также нужно указать информацию об авторе: фамилия, имя, отчество, наименование СМИ, название фотоработы, стоит приложить фото автора.

Справки по телефонам: 8 (8112) 59-35-59, 59-35-76.