Что делать, если ребёнок ушёл из дома и не вернулся, объяснили в псковской полиции

15:06, 02 марта 2025, ПАИ

Что делать, если ребёнок ушёл из дома, объяснили в псковской полиции. Публикация памятки связана с тем, что в последнее время несовершеннолетние дети всё чаще уходят из дома, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция просит родителей провести разъяснительные беседы с детьми, контролировать их свободное время и не оставлять без присмотра.

Что делать в случае, если ребёнок вовремя не вернулся с занятий и не отвечает на телефонные звонки:

убедитесь, что ни в одном из известных вам мест возможного нахождения пропавшего его нет;

проверьте факт возможной госпитализации пропавшего в службе скорой помощи.

Если принятые меры не принесли результата, незамедлительно обратитесь в отдел внутренних дел по месту жительства. Информацию об исчезновении ребёнка можно передать в полицию и по телефону. Оператор дежурной смены службы «02» обязан принять сообщение или по просьбе звонящего назвать телефон дежурной части ближайшего территориального ОВД.

Дежурным категорически запрещено отказывать в приёме заявлений об исчезновении человека независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения.

При личном обращении в отдел внутренних дел необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, содержащие сведения о пропавшем ребёнке; следует указать приметы пропавшего ребёнка (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции), указать особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм), указать приметы верхней и нижней одежды, а также вещей, которые находились у пропавшего ребёнка.

К заявлению необходимо приложить фотографию ребёнка, сделанную незадолго до исчезновения. Откровенно отвечайте на все вопросы полицейских. Не скрывайте информацию о привычках ребёнка, а также о круге его знакомств. Расскажите обо всех конфликтах, которые происходили в вашем окружении.

Постарайтесь подключить к поискам как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев. Обратитесь в редакции СМИ с просьбой показать фотографию пропавшего.

Если ребёнок пропал за городом или в лесу, нужно организовать для его поисков как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и спасателей МЧС. Используйте интернет для распространения информации о пропавшем.

Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным ребёнком, не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его. Попытайтесь заговорить с ним, обратите внимание на его внешний вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он живёт, кто его родители, почему он оказался на улице. Постарайтесь помочь этому ребёнку. Сообщите о нём в полицию, местный орган социальной защиты, специализированные социально-психологические службы.

При первом уходе ребёнка из дома очень важно определить причину произошедшего. Решение возникшей проблемы на начальном этапе может исправить положение и восстановить нормальные отношения в семье.