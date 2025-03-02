Нескольких мигрантов выдворят из России по итогам проверок на стройках Псковской области

11:31, 02 марта 2025, ПАИ

С июня 2024 года по февраль 2025 года сотрудники полиции проводили на стройках Псковской области операцию «Незаконная миграция – 2025», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

За время проведения операции удалось выявить 76 административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Установлено 11 фактов фиктивной регистрации по месту проживания, иностранные граждане привлечены к административной ответственности. Суд вынес решения об административном выдворении за пределы России. Въехать в страну нарушители не смогут в течение пяти лет.

Также к административной ответственности привлекаются и те, кто предоставил помещение для проживания нарушителям.