Нескольких мигрантов выдворят из России по итогам проверок на стройках Псковской области
С июня 2024 года по февраль 2025 года сотрудники полиции проводили на стройках Псковской области операцию «Незаконная миграция – 2025», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.
За время проведения операции удалось выявить 76 административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Установлено 11 фактов фиктивной регистрации по месту проживания, иностранные граждане привлечены к административной ответственности. Суд вынес решения об административном выдворении за пределы России. Въехать в страну нарушители не смогут в течение пяти лет.
Также к административной ответственности привлекаются и те, кто предоставил помещение для проживания нарушителям.
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Нескольких мигрантов выдворят из России по итогам проверок на стройках Псковской области
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