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Общество

Псковский губернатор поделился видео своей тренировки по стрельбе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в телеграм-канале опубликовал видео своей тренировки по стрельбе. Глава региона регулярно бывает в тире, оттачивая навыки стрельбы по мишеням.

Пулевая стрельба – давнее увлечение Михаила Ведерникова. Губернатор нередко участвует во всевозможных соревнованиях по этой дисциплине. Он не раз становился обладателем переходящего приза «Хрустальный пистолет», который вручают победителю регионального первенства по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

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