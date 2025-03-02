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Происшествия

Гибель водителя строительной компании во время рейса расследовали в Пскове

Гибель водителя строительной компании во время рейса расследовали в Пскове, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Водитель манипулятора ГАЗ во время перевозки компрессора не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. 56-летний мужчина погиб.

Выяснилось, что работник был обеспечен положенными средствами индивидуальной защиты, но в документах отсутствует дата проверки знаний об охране труда, к тому же пострадавшего допустили к работе без медицинского осмотра.

Несчастный случай признан связанным с производством. Работодатель довёл до коллектива обстоятельства и причины несчастного случая. Состоялся также внеплановый инструктаж по охране труда. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

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