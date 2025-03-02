Женщина и двое детей пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Псковском районе

16:16, 02 марта 2025, ПАИ

Женщина и двое детей пострадали в результате ДТП в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Авария произошла на повороте к деревне Подосье, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В автомобиле ВАЗ-2104 пострадали женщина и двое детей двух и семи лет. Их с различными травмами доставили в больницу.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.