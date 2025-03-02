Подросток пропал в Пскове
15-летний Фахреддин Узбеков пропал в Пскове. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Подросток ушёл из дома 26 февраля и не вернулся.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные длинные кучерявые волосы, карие глаза.
Был одет в чёрную кофту с красным рисунком на спине, чёрные штаны и чёрные кроссовки. С собой у молодого человека был чёрный рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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