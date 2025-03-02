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Происшествия

Подросток пропал в Пскове

15-летний Фахреддин Узбеков пропал в Пскове. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Иллюстрация отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области

Подросток ушёл из дома 26 февраля и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные длинные кучерявые волосы, карие глаза.

Был одет в чёрную кофту с красным рисунком на спине, чёрные штаны и чёрные кроссовки. С собой у молодого человека был чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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