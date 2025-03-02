Команда гимнасток из Пскова заняла третье место на первенстве СЗФО
Команда гимнасток из Пскова заняла третье место на первенстве Северо-Западного федерального округа России по гимнастике. Об этом ПАИ сообщили родители спортсменок.
Как отметили тренеры девушек Ольга Давыдова и Екатерина Ерёмина, бронзовая медаль – это лишь начало большого пути к новым достижениям. «Мы гордимся нашими спортсменками. Их труд, дисциплина и любовь к художественной гимнастике вдохновляют», – добавили они.
В состав команды вошли Анастасия Обидова, Виталина Голубева, Мария Железнякова, Ева Юшкина, Анастасия Канаш и Дарья Герасёва.
Кроме того, воспитанница школы Ольги Давыдовой Алиса Прохорова, 2013 года рождения, заняла первое место в соревнованиях, выступая по 1 взрослому разряду с упражнением со скакалкой.
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