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Спорт

Команда гимнасток из Пскова заняла третье место на первенстве СЗФО

Команда гимнасток из Пскова заняла третье место на первенстве Северо-Западного федерального округа России по гимнастике. Об этом ПАИ сообщили родители спортсменок.

Фото здесь и далее: предоставлены родителями спортсменок

Как отметили тренеры девушек Ольга Давыдова и Екатерина Ерёмина, бронзовая медаль – это лишь начало большого пути к новым достижениям. «Мы гордимся нашими спортсменками. Их труд, дисциплина и любовь к художественной гимнастике вдохновляют», – добавили они.

В состав команды вошли Анастасия Обидова, Виталина Голубева, Мария Железнякова, Ева Юшкина, Анастасия Канаш и Дарья Герасёва.

Кроме того, воспитанница школы Ольги Давыдовой Алиса Прохорова, 2013 года рождения, заняла первое место в соревнованиях, выступая по 1 взрослому разряду с упражнением со скакалкой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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