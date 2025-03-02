Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Настоятелем храма Святой Троицы в Невеле назначен отец Гавриил

Настоятелем храма Святой Троицы в Невеле назначен отец Гавриил. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Олега Майорова

«Сегодня важный для всех православный день – Прощёное воскресенье. В храме Святой Троицы Невеля отец Петр Нетреба провёл последнюю службу в качестве настоятеля нашего храма. Служба получилась особенно трогательной, душевной и эмоциональной – отец Петр прощался со своими прихожанами. Это человек с большим любящим сердцем. За простоту, доброту и отзывчивость он стал для невельчан любимым батюшкой», – отметил глава округа.

От лица всех жителей Олег Майоров поблагодарил отца Петра за его многолетние труды. «Свою службу отец Петр продолжит в одном из храмов Великих Лук. Настоятелем храма Святой Троицы Невеля назначен отец Гавриил», – сообщил глава округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 марта 2025

Отряд руководителей студенческих отрядов СЗФО работает в Псковской области
02 марта 2025

Более 300 тысяч документов хранится в великолукском архиве
02 марта 2025

Литургию в Троицком соборе совершил митрополит Матфей
02 марта 2025

Тучи атлантического циклона накроют Северо-Запад страны на предстоящей неделе
02 марта 2025

Почему нужно кормить собак по графику: советы кинолога
02 марта 2025

Новую рубрику в честь 80-летия Победы запустил Борис Елкин
02 марта 2025

Псковичей просят помочь с водой для животных в приюте «Лесопилка»
02 марта 2025

Об опасности схода льда с крыш зданий предупредили псковичей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...