Настоятелем храма Святой Троицы в Невеле назначен отец Гавриил

22:18, 02 марта 2025, ПАИ

Настоятелем храма Святой Троицы в Невеле назначен отец Гавриил. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.

«Сегодня важный для всех православный день – Прощёное воскресенье. В храме Святой Троицы Невеля отец Петр Нетреба провёл последнюю службу в качестве настоятеля нашего храма. Служба получилась особенно трогательной, душевной и эмоциональной – отец Петр прощался со своими прихожанами. Это человек с большим любящим сердцем. За простоту, доброту и отзывчивость он стал для невельчан любимым батюшкой», – отметил глава округа.

От лица всех жителей Олег Майоров поблагодарил отца Петра за его многолетние труды. «Свою службу отец Петр продолжит в одном из храмов Великих Лук. Настоятелем храма Святой Троицы Невеля назначен отец Гавриил», – сообщил глава округа.