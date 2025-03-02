Скончался композитор Юрий Мартынов

22:30, 02 марта 2025, ПАИ

Композитор Юрий Мартынов скончался 1 марта на 68-м году жизни. Об этом сообщила жена поэта-песенника Андрея Дементьева, его соавтора Анна Пугач, пишет ТАСС.

Она подтвердила информацию о его смерти, но не уточнила причины.

Юрий Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске (Донецкая область). В 1987 году он стал членом Союза композиторов России, а в 2003 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Мартынов написал множество песен для известных исполнителей. Он был младшим братом известного советского певца Евгения Мартынова, который ушел из жизни в 1990 году.