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Культура

Более 4,5 тысячи человек посетило концерты Псковской областной филармонии за февраль

4617 человек посетили восемь концертов в Псковской областной филармонии за февраль. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Кроме того, 2832 человек посетило 29 спектаклей в Псковском областном театре кукол.

В ТКД поблагодарили зрителей за поддержку, тёплые слова и любовь к искусству.

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