Более 4,5 тысячи человек посетило концерты Псковской областной филармонии за февраль

22:48, 02 марта 2025, ПАИ

4617 человек посетили восемь концертов в Псковской областной филармонии за февраль. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Кроме того, 2832 человек посетило 29 спектаклей в Псковском областном театре кукол.

В ТКД поблагодарили зрителей за поддержку, тёплые слова и любовь к искусству.