Более 4,5 тысячи человек посетило концерты Псковской областной филармонии за февраль
4617 человек посетили восемь концертов в Псковской областной филармонии за февраль. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
Кроме того, 2832 человек посетило 29 спектаклей в Псковском областном театре кукол.
В ТКД поблагодарили зрителей за поддержку, тёплые слова и любовь к искусству.
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Концерт для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса прозвучит на Фестивале русской музыки