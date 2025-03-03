Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великий пост начался у православных христиан

Великий пост начинается у православных христиан сегодня, 3 марта. Он будет длиться семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля, пишет «Интерфакс».

Великий пост начался у православных христиан. Фото: ПАИ

В первые два дня и в последний день Великого поста церковь рекомендует полностью воздерживаться от пищи, в то время как в остальные дни следует соблюдать умеренность, исключив из рациона мясо, яйца и молочные продукты. При этом для беременных женщин, больных и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, пост может быть менее строгим.

Однако ограничения в питании — это не единственное требование Великого поста. Как отмечал Иоанн Златоуст, «истинный пост заключается в отказе от зла, контроле над языком, подавлении гнева и укрощении страстей». Он подчеркивал, что «пост должен касаться не только уст, но и зрения, слуха, ног, рук и всех частей нашего тела».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 марта 2025

Названы победители 97-ой церемонии вручения премии «Оскар»
03 марта 2025

5 марта в Псковской области проверят работу систем оповещения
03 марта 2025

Великий пост начался у православных христиан
02 марта 2025

Руководители студенческих отрядов СЗФО работают в Псковской области
02 марта 2025

Более 300 тысяч документов хранится в великолукском архиве
02 марта 2025

Литургию в Троицком соборе совершил митрополит Матфей
02 марта 2025

Тучи атлантического циклона накроют Северо-Запад страны на предстоящей неделе
02 марта 2025

Почему нужно кормить собак по графику: советы кинолога

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...