Великий пост начался у православных христиан

07:45, 03 марта 2025, ПАИ

Великий пост начинается у православных христиан сегодня, 3 марта. Он будет длиться семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля, пишет «Интерфакс».

В первые два дня и в последний день Великого поста церковь рекомендует полностью воздерживаться от пищи, в то время как в остальные дни следует соблюдать умеренность, исключив из рациона мясо, яйца и молочные продукты. При этом для беременных женщин, больных и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, пост может быть менее строгим.

Однако ограничения в питании — это не единственное требование Великого поста. Как отмечал Иоанн Златоуст, «истинный пост заключается в отказе от зла, контроле над языком, подавлении гнева и укрощении страстей». Он подчеркивал, что «пост должен касаться не только уст, но и зрения, слуха, ног, рук и всех частей нашего тела».